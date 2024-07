Il Comune di Palmas Arborea, nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, ha deciso di istituire in via sperimentale un mercato settimanale nel centro abitato. La durata dell’iniziativa dovrebbe essere per un periodo pari ad un trimestre, dal mese di luglio fino a settembre. L’intenzione dell’amministrazione è quella di localizzare il mercato al centro del paese, in modo tale da incrementare l’offerta commerciale nell’area cittadina.

«A Palmas Arborea – commenta il sindaco Emanuele Cadoni - vengono alcune ditte che fanno commercio itinerante e ci hanno chiesto la possibilità di fare un mercatino settimanale. A questo proposito ci è sembrato utile individuare un'area». Un mercato di piccole dimensioni che punta a rivitalizzare l’offerta commerciale della zona e all’aumento della domanda locale.

Gli spazi che andranno ad ospitare i commercianti sarà quella dello spiazzo tra la piazza Sant’Antioco e la via Pauli Majori, con un numero di banchi limitato (9 stalli in totale) e la possibilità di partecipare una volta a settimana, nella giornata di mercoledì mattina, dalle 8.30 alle 13.30. «Come amministrazione – conclude Cadoni - vediamo questa iniziativa come un nuovo servizio alla popolazione, con particolare riferimento alle persone che per un motivo o per un altro hanno poca possibilità di spostarsi fuori paese».

