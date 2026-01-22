Palmas Arborea, nuovi contributi a fondo perduto sulle prime caseIl Comune ha avviato i termini per la presentazione delle domande per l’acquisto o la ristrutturazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Palmas Arborea ha avviato i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto per acquisto o ristrutturazione delle prime case. Il contributo potrà essere nella misura massima del 50% della spesa e, comunque, per l’importo massimo di 15mila euro.
La misura rientra all’interno delle disposizioni regionali in materia di contrasto allo spopolamento. Per l’annualità 2025, al Comune di Palmas Arborea sono stati assegnati poco meno di 29mila euro.
Della misura potranno beneficiare i residenti o coloro che si impegnano a trasferire la residenza a Palmas Arborea entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non abbia popolazione inferiore ai 3mila abitanti.
I cittadini interessati possono far richiesta presentando domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.palmasarborea.or.it), entro il 10 marzo.