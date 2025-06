Il Comune di Palmas Arborea ha programmato il calendario delle attività estive dedicate ai minori.

I piccoli saranno impegnati così in giochi sportivi, piccoli laboratori creativi e di animazione ludica e spiaggia day (per i bambini della primaria). L’obiettivo è quello di favorire la socializzazione e un sano utilizzo del tempo libero dei bambini, oltre a dare un servizio di supporto alle famiglie durante il periodo di chiusura estiva delle scuole. Le attività si svolgeranno negli spazi del parco giochi comunale o, in caso di pioggia, nella palestra o nel centro di Aggregazione Sociale di via Fermi. Possono partecipare i bambini residenti, quelli che frequentano la Scuola Primaria di Palmas Arborea o i fratelli o sorelle di bambini che frequentano le scuole nel paese.

Con i piccoli della primaria (30 bambini) si partirà il 23 giugno fino al 25 luglio; l’Infanzia, invece, (8 bambini) dovrebbero iniziare l’1 luglio e finire il 25 dello stesso mese. Gli interessati potranno presentare le richieste entro lunedì 9 giugno.

