Si è conclusa con la solita grande partecipazione di atleti e pubblico la sesta edizione del "Memorial per Zio Elio". Edizione caratterizzata da una grande presenza di pubblico sugli spalti (con punte di 400-500 persone presenti), oltre che da un ottimo livello tecnico delle dieci squadre partecipanti. Il tutto è avvenuto grazie al solito grande impegno messo in campo da parte dell'associazione "Amici di Elio", che ha fatto in modo che tutto si potesse realizzare. Premi per tutte le squadre partecipanti.

La vittoria finale, nello specifico, è andata alla formazione “Giunco Ristorante Buongusto”, davanti a Matrix e Studio Lepanto. Premi anche per il miglior giocatore del torneo, Simone Pinna, la scorsa stagione alla Tharros, al miglior portiere, Angelo Pili, e al capocannoniere, Matteo Atzei, attaccante del Ghilarza.

«Ci teniamo a fare i complimenti – commentano gli organizzatori – a tutte le dieci squadre che hanno partecipato al memorial. E grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il torneo, e hanno partecipato in un modo o nell'altro. A chi c'è sempre, e ci sarà per sempre nei nostri cuori. Tutto questo è per Zio Elio».

