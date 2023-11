Il Comune di Palmas Arborea ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e la ristrutturazione delle prime case.

Un intervento che rientra all’interno delle iniziative messe in campo in ambito regionale in materia di contrasto allo spopolamento e riservato ai centri con meno di 3mila abitanti.

L’ente palmarese, per l’annualità 2023, avrà a disposizione 77mila euro circa in totale, e potrà concedere fino a un massimo di 15mila euro a soggetto.

La domanda di contributo potrà essere presentata in caso di acquisto di una prima casa nel territorio comunale di Palmas Arborea e per la realizzazione di lavori di recupero edilizio. I soggetti che ne potranno beneficiare devono avere la residenza in paese o si impegnano a trasferirla (a condizione che il Comune di provenienza non sia un altro Comune con meno di 3mila abitanti).

«L'obiettivo – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – è quello di arginare lo spopolamento dei centri minori come il nostro, incentivando il recupero e l'utilizzo del patrimonio abitativo dei piccoli comuni».

Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 29 dicembre.

