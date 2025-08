Si è conclusa ieri con successo la due giorni di Morgongiori dedicata alla 29esima edizione della Sagra delle Lorighittas. Due giornate intense, animate da oltre 6mila presenze in totale, un weekend all’insegna dei sapori della tradizione, della promozione del territorio e della grande musica d’autore. Sapori e non solo. Dopo il travolgente successo della prima serata con Fred De Palma, re italiano del reggaeton, la serata di domenica ha regalato al numeroso pubblico presente un’atmosfera intima e raccolta, le sonorità raffinate e originali dei Neri Per Caso, nella suggestiva location dell’area archeologico-naturalistica di “Scaba De Cresia”, immersa nella natura ai piedi del Monte Arci.

«Siamo profondamente soddisfatti – dichiara il sindaco Paolo Pistis – per la straordinaria partecipazione di pubblico e per l’attenzione che la manifestazione ha saputo generare attorno al nostro borgo e al nostro prodotto simbolo, le Lorighittas. Questa sagra è molto più di un evento enogastronomico: è un progetto di valorizzazione identitaria, economica e culturale, che guarda con coraggio al futuro e che ogni anno si rinnova con nuove energie e visioni».

L’evento, promosso dal Comune con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo, rientrava nel calendario ufficiale delle manifestazioni enogastronomiche della Sardegna ed è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le attività culturali e dello spettacolo, la Pro Loco e numerose realtà locali.

