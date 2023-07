Il Comune di Palmas Arborea ha pubblicato il bando pubblico per l’assegnazione dei contributi, per l’anno 2023, alle società sportive che operano nel territorio.

Un intervento che ha come finalità quella di favorire attività, manifestazioni e iniziative rivolte all’avviamento dei giovani allo sport e all’incremento dell’attività sportiva; sostenere attività, manifestazioni e iniziative sportivo-amatoriali; promuovere iniziative di formazione ed educazione sportiva, con particolare attenzione a quelle organizzate dalle istituzioni della scuola dell’obbligo, anche in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale; favorire attività finalizzate all’avviamento alla pratica sportiva di persone disabili o in condizioni di disagio sociale.

Il Comune, per il sostegno e la promozione dello sport, ha stanziato la somma di 9mila euro. Potranno richiedere il finanziamento le società sportive non a scopo di lucro, le associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività dilettantistiche nel territorio di Palmas Arborea. Le domande potranno essere presentate entro il 21 agosto compilate utilizzando il format presente nel sito istituzionale dell’ente.

