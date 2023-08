Novità nelle prossime settimane per quello che concerne la riqualificazione delle strade all’interno dell'abitato di Palmas Arborea.

La Giunta comunale guidata da Emanuele Cadoni ha deliberato il progetto esecutivo per far partire i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica del centro urbano.

Per l’annualità 2023, l’esecutivo palmarese avrà a disposizione circa 50mila euro, ottenuti grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno rivolto agli investimenti per opere pubbliche. Un intervento che si ricollega alla riqualificazione di via Rinascita, e coinvolgerà via Sardegna e via Sebastiano Satta. La sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica rappresenta solo il primo passo verso una sistemazione generale dell’illuminazione pubblica, oltre a dare un nuovo aspetto all’abitato.

«Con questi interventi – commenta il sindaco Cadoni – puntiamo ad abbattere i costi dell’energia elettrica e all’efficientamento energetico. Piano piano puntiamo a sostituire tutti i punti luce in modo tale da avere un’alta efficienza energetica».

