Gli ingressi dell’abitato di Palmas Arborea nei prossimi mesi subiranno un intervento di restyling. Questo grazie ad un finanziamento regionale ricevuto dall’amministrazione comunale proprio per la riqualificazione e messa in sicurezza delle aree all’interno del centro abitato.

La somma disponibile sarà di 330mila euro, e in particolare 300mila dalla Regione e 30mila di cofinanziamento comunale. Cifra che verrà utilizzata per i 3 ingressi principali del paese: quello di via Gramsci, della strada provinciale 53, di collegamento con Santa Giusta, e di via Grazia Deledda.

Non solo lavori sul fondo stradale e servizi pedonali, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e passaggi pedonali anti-scivolo, ma anche un efficientamento energetico delle aree, con l’installazione di punti luce a Led per l’illuminazione pubblica.

«Questi interventi di riqualificazione e manutenzione dell’abitato – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – erano negli obiettivi presenti nel nostro programma elettorale e con il tempo stiamo riuscendo a raggiungerli».

