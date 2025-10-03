Ottobre Rosa, la Lilt di Oristano in campo per la prevenzione con eventi e visite senologicheLe prenotazioni saranno attive dal 16 ottobre
Visite senologiche, spettacoli e lunghe passeggiate per ricordare l’importanza delle prevenzione. La Lilt di Oristano, guidata dalla presidente Eralda Licheri, partecipa a Ottobre Rosa 2025, la campagna nazionale dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Per tutto il mese sono in programma tante iniziative a partire da domenica 5 ottobre, con il Memorial dedicato a Bianca Falchi, vice presidente dell’associazione scomparsa due anni fa a causa di un brutto male.
Per ricordarla andrà in scena uno spettacolo al Centro Studio Danza di Oristano, in via Ghilarza, alle 19,30. Domenica 12 ottobre è prevista la Camminata in Rosa a Torre dei Corsari con partenza alle 10,30, mentre sabato 18 ottobre la stessa iniziativa ma a Terralba. Nella stessa giornata, a Oristano, si svolgeranno visite senologiche presso il Cmo, in via Sardegna 36. Sabato 25 ottobre l’evento “A Mano Tesa” al Centro Commerciale Porta Nuova e visite senologiche invece a San Vero Milis, in via Santa Barbara 13.
Le prenotazioni saranno attive dal 16 ottobre al numero 370 1281781. Domenica 26 ottobre al Teatro Garau di Oristano il Memorial dedicato ad Antonello Gallus, radiologo dell’ospedale San Marino venuto a mancare un anno fa, sempre in prima linea per la prevenzione contro il tumore al seno.