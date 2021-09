Emergono nuovi dettagli sulla terribile vicenda di cui è stata protagonista una ragazzina a Oristano. La 17enne per 5 anni è stata abusata da un amico di famiglia, un 60enne che è stato arrestato dalla Squadra mobile.

La giovane, insieme a un’amica, si è presentata in una farmacia della città: “Vorrei una mascherina 1522”, ha detto alla farmacista che ha capito al volo quella frase in codice creata proprio per chiedere aiuto in caso di violenza.

La dottoressa ha accolto le due amiche nel retro del negozio e si è fatta raccontare tutto quello che accadeva. La minore ha spiegato che da quando aveva 12 anni subiva violenze sessuali e anche minacce nel caso in cui avesse deciso di rivelare quell’inferno a qualcuno.

La polizia, avvisata dalla farmacista, ha avviato un’indagine che si è conclusa con le manette ai polsi dell’orco.

Il codice 1522, ricordano le autorità, corrisponde al numero di telefono antiviolenza e viene usato nel corso della campagna di sensibilizzazione con lo slogan “Chiedi la mascherina 1522”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata