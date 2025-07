Ha preso il via la rassegna del "Cinema estate 2025" all’aperto del cortile di casa Coni in via Santa Maria ad Ales e nella frazione di Zeppara in piazza Nuova.

A organizzare la manifestazione come di consueto la biblioteca comunale Peppinetto Boy, l’assessorato comunale alla cultura e la casa natale Antonio Gramsci.

Il programma prevede per il 10 luglio la proiezione di “Grazie ragazzi”, film diretto da Riccardo Milani. Si prosegue il 17 luglio con “Tatami” e il 31 luglio con “Vangelo secondo Maria” film diretto dal regista oristanese Paolo Zucca.

Conclusione l'11 agosto con “Smetto quando voglio”, un film diretto da Sydney Sibilia, verrà proiettato a Zeppara. Per informazioni si può rivolgere in biblioteca al numero 0783 1931 772.

© Riproduzione riservata