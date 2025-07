Gli interventi erano stati già annunciati da tempo, ma ora è stato messo tutto nero su bianco. La Giunta guidata dal sindaco Sandro Pili, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo alle opere di riassetto delle strade all’interno dell’abitato, arredo urbano, realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e messa in sicurezza della viabilità cittadina, per un importo complessivo di oltre mezzo milione di euro.

“ Il progetto – evidenzia il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu- rappresenta un passo importante verso una riqualificazione diffusa del centro urbano e delle aree limitrofe, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, decoro e qualità degli spazi pubblici” .

La programmazione fu avviata nel 2023 con una prima previsione di spesa di 187.000 euro, incrementata grazie a una variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale e al contributo di 100.000 euro stanziato dalla Regione. A questi fondi si sono poi aggiunti ulteriori 170.000 euro destinati all’estensione degli interventi anche al verde pubblico e alle piazze, portando il totale del finanziamento ai 519 mila euro attuali.

L’elaborato redatto dall’ing. Elena Vaccargiu, comprende quattro principali ambiti di intervento. Manutenzione straordinaria delle strade urbane con il rifacimento del manto stradale e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, nuove opere di urbanizzazione primaria in via Galilei e via Collodi. Ed ancora riqualificazione del complesso sportivo nel quartiere Giogonì nonché il miglioramento del verde urbano e arredo cittadino.

© Riproduzione riservata