Buone notizie per chi si occupa di sviluppo economico e promozione del territorio. Il Comune di Cabras ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande relative ai contributi ordinari per l’anno 2025, rivolto a enti, associazioni, istituzioni e fondazioni operanti nei settori culturale, turistico, sportivo e ricreativo. Il bando è finalizzato all’iscrizione o dell'aggiornamento all’Albo comunale dei soggetti beneficiari e alla contestuale richiesta di contributi. Possono partecipare anche le società sportive iscritte all’albo di settore. Sono invece esclusi i Comitati. La domanda dovrà essere presentata entro il 21 luglio 2025. È possibile inviare la documentazione o tramite la consegna a mano, all’Ufficio protocollo del Comune, o via posta in busta chiusa o via pec.

