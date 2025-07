Chiusa temporaneamente da ieri una porzione del cimitero comunale di Tresnuraghes. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco Gianluigi Mastinu al fine di consentire la realizzazione delle necessarie opere di sicurezza, di completamento e sistemazione dell’area. «Si tratta di interventi fondamentali», spiega il sindaco, «per garantire la sicurezza e la piena fruibilità della zona nuova del cimitero, dove recentemente è stato installato un ulteriore corpo di loculi».

I lavori, avviati, mirano principalmente alla sistemazione della pavimentazione, il superamento dei dislivelli e l’adeguamento della rete di drenaggio delle acque bianche. «Realizzeremo massetti attorno alle tombe e marciapiedi con le giuste pendenze», aggiunge Mastinu, «così da evitare ristagni d’acqua, che oltre a creare disagi, danneggiano nel tempo le strutture esistenti».

La chiusura resterà in vigore per tutta la durata degli interventi e verrà data immediata comunicazione non appena ritornerà fruibile.

