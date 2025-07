Parcheggiare nel centro storico sta diventando un problema a causa delle mancanza di spazi, ecco perché il Comune di Nurachi è al lavoro per la realizzazione di una nuova nuova area di sosta in corso Eleonora, sulla 292, tratto che taglia l’abitato. Pochi giorni fa è stata pubblicata la variante urbanistica, i cittadini ora possono presentare delle eventuali osservazioni.

Poi ci sarà l’approvazione del progetto in Consiglio e il trasferimento del documento in Regione per avere il benestare definitivo.

«Poi ci sarà la pubblicazione della gara per appaltare i lavori - spiega il sindaco di Nurachi Renzo Ponti - I lavori saranno possibili grazie a 200 mila euro finanziati dalla Regione. Serviranno anche per pagare l’esproprio».

L’area sorgerà in uno spazio dove oggi è presente lo scheletro di un immobile abbandonato da 30 anni. Ci sono solo i muri perimetrali, tanto da costituire un elemento di degrado e un pericolo per la pubblica incolumità.

«Non solo realizzeremo dei parcheggi ma ci sarà anche la riqualificazione della zona - dice ancora il sindaco - molto vissuta dell’abitato e carente di parcheggi. L’area è stata oggetto di svariati interventi di messa in sicurezza da parte del Comune per evitare che anche le murature perimetrali crollassero».

© Riproduzione riservata