Canne che invadono la carreggiata, rifiuti abbandonati nell’erba e una presenza sempre più fastidiosa di zanzare. Il prolungamento di via Campanelli è finito al centro delle proteste deiresidenti, esasperati dalle condizioni della strada.

Da tempo chiedono una pulizia dell’area e un intervento sulla vegetazione. Le segnalazioni al Comune sono state diverse, ma secondo gli abitanti la situazione non è cambiata. Nel frattempo, erba e canne hanno continuato a crescere, arrivando in alcuni punti fino alla carreggiata.

Ai margini della strada si accumulano anche sacchi e materiali di vario genere. Alcuni tratti sono diventati vere e proprie discariche a cielo aperto. Una situazione che, secondo i residenti, non riguarda più soltanto il decoro.

C’è anche una preoccupazione sul fronte igienico-sanitario. La zona è già interessata dalla presenza di numerose zanzare e la combinazione tra vegetazione incolta e rifiuti abbandonati alimenta i timori per la presenza di altri insetti e animali infestanti.

Le richieste di intervento, spiegano gli abitanti, sono state ripetute nel tempo. Ma i rifiuti sono ancora lì e la vegetazione continua a restringere gli spazi lungo la strada: per chi percorre ogni giorno il prolungamento di via Campanelli, il problema è ormai diventato una questione di decoro, igiene e sicurezza.

Così, dopo le segnalazioni al Comune, alcuni residenti hanno deciso di rivolgersi anche alla Forestale, chiedendo verifiche sulla situazione.

© Riproduzione riservata