25 milioni di euro per connettere la Sardegna, valorizzare i percorsi ciclabili già realizzati e degli itinerari appartenenti alla rete ciclabile regionale. Sono le risorse messe in campo dalla Regione attraverso il fondo per lo sviluppo e la connessione e che segnalano l'avvio operativo di "Istare", la nuova strategia della programmazione territoriale. Il primo incontro territoriale è stato ospitato ieri mattina nel Centro Servizi Losa.

Un confronto tra Regione, Comuni, Unioni dei Comuni, Comunità montane e Provincia di Oristano e Nuoro, dedicato alla misura sull'interconnessione sostenibile e la ciclabilità, uno dei primi interventi attuativi della strategia. A illustrarne i contenuti è stato l'assessore regionale della Programmazione e Bilancio Giuseppe Meloni, che ha sottolineato il valore del nuovo approccio.

«Non ci limitiamo a stanziare risorse - ha detto- ma definiamo un metodo di governance fondato sulla co-progettazione. L'obiettivo è ricucire i territori attraverso la mobilità sostenibile ei servizi di prossimità, sostenendo il turismo attivo e l'economia locale. Una visione che punta a integrare i percorsi ciclabili già realizzati con la rete regionale, creando continuità tra aree interne, centri urbani e poli di interesse culturale e naturalistico».

A entrare nel dettaglio tecnico Sonia Congiu, dirigente dell'assessorato e coordinatrice dell'Unità di progetto per le politiche territoriali. «Abbiamo differenziato la struttura del bando per rispondere a ogni esigenza. Sulla Linea 1, dedicata ai progetti ad alta priorità e di immediato avvio, i singoli Comuni potranno beneficiare di finanziamenti fino a un milione di euro, mentre Unioni di Comuni e aggregazioni territoriali potranno raggiungere i due milioni. La Linea 2, invece, è dedicata alle proposte strategiche di rete presentate dagli enti associati. Qui non abbiamo fissato limiti di importo proprio per favorire la massima integrazione su scala sovracomunale».

Congiu ha inoltre sottolineato l'importanza della piattaforma Sipes, attraverso cui avverrà la presentazione delle istanze: «È uno strumento che garantisce trasparenza, tracciabilità e uniformità nella gestione dei procedimenti». La tabella di marcia è serrata: istruttoria delle istanze a novembre, avvio dei tavoli tecnici di co-progettazione a dicembre, chiusura della programmazione entro febbraio 2027. Un percorso che punta a trasformare la mobilità sostenibile in un volano di sviluppo locale, con ricadute dirette su turismo, qualità della vita e competitività dei territori. Prossimi appuntamenti il ​​28 settembre a Codrongianos e il 30 settembre a Cagliari.

© Riproduzione riservata