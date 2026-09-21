Nuovo investimento per la sicurezza urbana a Neoneli nell’ambito del progetto di videosorveglianza dell’Unione dei Comuni del Barigadu. La giunta comunale, con la deliberazione del 17 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato l’intervento dal valore complessivo di 27 mila 612 euro. A Neoneli sono previsti due punti di controllo: uno in via San Pietro, con due telecamere e predisposizioni per futuri dispositivi, e uno all’incrocio tra via Pietro Nenni e la SP15, dove sarà installata anche una telecamera per la lettura delle targhe.

Il sistema sarà collegato tramite tecnologia 5G e ponti radio, con apparati di registrazione installati anche presso il municipio. Prevista inoltre la possibilità di consentire, attraverso collegamenti sicuri e secondo specifiche autorizzazioni, l’accesso alle immagini da parte delle forze dell’ordine. L’intervento di Neoneli rientra nel progetto complessivo da 240 mila euro dell’Unione del Barigadu, finanziato per 160 mila euro dal Ministero dell’Interno e per 80 mila euro dai Comuni. Nel complesso, il piano prevede 42 nuove telecamere, di cui 16 per la lettura delle targhe e 26 di contesto, oltre a 35 predisposizioni per futuri ampliamenti. Il sistema dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sulla privacy, con accessi autorizzati, tracciamento delle operazioni e apposita cartellonistica nelle aree videosorvegliate.

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