Due pomeriggi per presentare il Centro per la Famiglia, servizio gestito dal Plus Ales-Terralba e rivolto a tutte le famiglie del territorio. Il primo open day è in programma mercoledì 23 settembre, dalle 17 alle 19, presso la Sala

Conferenze di Viale Repubblica, ad Arcidano. Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 30 settembre, sempre

dalle 17 alle 19, presso la Casa Parco di Ales.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere il Centro, le sue attività e le opportunità che offre alle famiglie, creando al tempo stesso un’occasione informale per stare insieme e favorire nuove relazioni. Gli open day sono aperti a genitori, bambini e bambine, nonni, zii e operatori del settore. Nel corso dei due appuntamenti saranno proposte la presentazione del Centro per la Famiglia, uno spazio gioco dedicato ai più piccoli e una merenda comunitaria.

«Il centro per la famiglia, è un servizio importante perché mette al centro le persone, le relazioni e i bisogni delle famiglie – sottolinea il sindaco di San Nicolò d’Arcidano, Davide Fanari – Con questi open day, vogliamo offrire a tutti la possibilità di conoscere direttamente il servizio e le attività proposte. È importante ribadire che si tratta di un’opportunità aperta a tutte le famiglie, non solo a quelle residenti nel nostro Comune. Invitiamo quindi genitori, nonni, zii, bambini e operatori a partecipare – aggiunge il sindaco – Sarà un momento semplice e piacevole per conoscersi, condividere un pomeriggio e scoprire un servizio che può rappresentare un prezioso punto di riferimento per il territorio». La partecipazione è libera e gratuita. È richiesta esclusivamente la prenotazione, anch’essa gratuita, per consentire una migliore organizzazione delle attività.

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