In un territorio comunale del tutto pianeggiante e allo scopo di incentivare l'uso della bicicletta anche dal punto di vista della mobilità urbana, l'amministrazione comunale continua negli interventi per il completamento e la realizzazione delle piste ciclabili.

Si avvicina ad esempio il momento del completamento della nuova pista ciclabile che collega via Santa Suia al Centro Sportivo Remigio Corda. La Giunta del sindaco Sandro Pili ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico‑economica, firmato dall’ingegnere Riccardo Auteri, che prevede un investimento complessivo di 144 mila euro.

«L’intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu- punta a chiudere definitivamente un’opera che, pur essendo già visibile sul territorio, risulta poco sfruttata e priva di collaudo. Il progetto prevede la sistemazione della banchina tra pista e carreggiata, il completamento della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione di nuove barriere di sicurezza in prossimità del ponte sul canale delle acque basse, sostituendo quelle attuali non più conformi alle norme».

La pista, inaugurata solo parzialmente, presenta già alcune criticità: punti luce spenti, crepe nel manto bituminoso e barriere in legno deteriorate. Segnali che richiedono un intervento strutturale prima dell’apertura definitiva, così da garantire una fruizione sicura per ciclisti, sportivi e pedoni che quotidianamente raggiungono il centro sportivo.

«Il completamento dell’opera sottolinea ancora Grussu- rappresenta un tassello importante per la mobilità sostenibile di Terralba e per l’accessibilità al Remigio Corda, punto nevralgico dell’attività sportiva cittadina. Una volta conclusi i lavori, la pista ciclabile diventerà un collegamento moderno e sicuro, pronto a essere utilizzato da atleti, famiglie e appassionati».

Concluso nel frattempo un altro intervento, messo in cantiere della pista ciclabile della lunghezza di 700 metri sorta nel primo tratto della strada ex Consortile in località “Sa Ussa”. L’opera ha consentito di implementare il percorso, anche illuminato, che collega il centro abitato con la frazione di Tanca Marchesa. Per questa opera pubblica, il Consiglio comunale aveva approvato qualche tempo fa le variazioni al documento unitario di programmazione e il bilancio per l'utilizzo delle risorse da utilizzare per interventi di riassetto di aree e arredi urbani con 170 mila euro.

Ultimato anche il tratto da completare con l’illuminazione che dalla via Emilio Cuccu porta alla strada provinciale 49. Oltre a questo interventi, è in fase di realizzazione un intervento finanziato dalla rete regionale delle ciclovie per fare in modo che in tempi rapidi si possa anche completare le pista ciclabili che conducono al vicino abitato di Marrubiu. E sempre in direzione Marrubiu partendo dalla rotonda nei pressi del centro sportivo per diversi interventi di sicurezza sono a disposizione un milione e 800 mila euro.

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