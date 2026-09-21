Domani a San Vero Milis il sindaco Piergiuseppe Vacca ha convocato l’assemblea, alle 20 in via San Michele. Quattro i punti all’ordine del giorno, tra cui due interrogazioni presentate dal consigliere comunale Andrea Atzori.

Un’interrogazione riguarda la raccolta differenziata nelle borgate marine e la richiesta di ripristino del sistema di video sorveglianza. Con l’altra, Atzori chiede chiarimenti sulla proroga del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

«Ammonta a 31 milioni di euro il futuro mega appalto rifiuti, assieme ai Comuni di Cabras, Riola e Baratili – spiega Atzori – Il capitolato è già stato scritto a gennaio dall’amministrazione uscente e San Vero Milis e le marine appaiono schiacciate e penalizzate. Ad esempio Cabras avrà nove isole ecologiche informatizzate e San Vero Milis nemmeno una. Ma forse con volontà e autorevolezza politica, c’è ancora un piccolo margine di manovra per modificarlo».

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