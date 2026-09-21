Busachi ha una nuova centenaria: festa per “nonna Peppa”Hanno allietato i festeggiamenti il coro polifonico Santa Cecilia e le giovani ballerine del locale gruppo folcloristico
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Cento primavere per Maria Giuseppa Musinu lo scorso 19 settembre. Vedova di Antonio Maria Selis, la neocentenaria è originaria di Busachi.
Da due anni è ospite della Comunità Integrata San Vincenzo di Tresnuraghes dove, amorevolmente assistita, per tutti è “nonna Peppa”. Per l’importante traguardo è stata festeggiata dalle figlie, dai nipoti e pronipoti, dai parenti, dagli ospiti e da tutti gli operatori della Comunità Integrata che hanno reso l’evento indimenticabile per la festeggiata e per tutti i partecipanti. Il paese di Tresnuraghes ha accolto con calore il traguardo raggiunto da Maria Giuseppa Musinu.
Il parroco don Andrea Manca ha celebrato la messa di ringraziamento e il Comune, con la vice-sindaca Gabriella Sanna, ha portato i saluti dell’Amministrazione e un dono floreale. Hanno allietato i festeggiamenti il coro polifonico Santa Cecilia e le giovani ballerine del locale gruppo folcloristico. Busachi, nonostante sia un paese di centenari, attualmente non dispone di una casa di riposo, è in fase di ristrutturazione.
Del recente passato si ricordano gli ultracentenari Titiu Meloni, Elisabetta Aresi, Luigi Urru, Livio Licheri e la moglie Maddalena e ancora BellannaVinci, Isabella Deidda, Francesco Palmas, Maria Mereu e Antonio Aresi, Marianna Marongiu, Mariangela Straullu e Elio Deidda.
Attualmente Busachi annovera due ultracentenari, Sofia Piras e Antonio Giuseppe Mandra, quindi le due cugine centenarie Greca Flore e Maria Giuseppa Musinu, l’ultima ad aver raggiunto l’importante traguardo.