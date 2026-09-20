Venti sacche di sangue raccolte e 260 bambini portati in volo. È il bilancio della giornata al Parco Sportivo di Torangius, dove “Volare Donando” ha trasformato una domenica di settembre in un appuntamento con la solidarietà, coinvolgendo grandi e piccoli.

Dalle 8 alle 13, l’autemoteca dell’Avis ha accolto i donatori per la raccolta straordinaria di sangue. Per i bambini, invece, l’appuntamento è stato con la mongolfiera: dalle 9 alle 11.30 hanno potuto vivere l’esperienza del volo vincolato, mentre un banchetto ha raccolto fondi destinati alla Casa Famiglia dell’ospedale.

La manifestazione, inserita nel programma del Settembre Oristanese, è stata promossa dall’associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, presieduta da Daniele Rocchi, con il sostegno degli Assessorati allo Spettacolo e ai Servizi Sociali del Comune di Oristano. Al fianco degli organizzatori anche i Supereroi Acrobatici e Herbalife.

Il fine settimana era iniziato ieri sera con la danza della scuola Sylphide di Villaurbana, la spettacolare discesa dei Supereroi Acrobatici dalla Torre di Mariano II e il Night Glow, con la mongolfiera illuminata.

Un’immagine che riassume il senso dell’iniziativa e che Rocchi affida a una riflessione semplice: «Una mongolfiera può portare una persona qualche metro più in alto, ma una donazione può portare qualcuno molto più lontano: può regalargli tempo, speranza e vita». Perché, conclude il presidente dei Donatori Nati, «non si vola veramente quando ci si alza da terra. Si vola quando si riesce a sollevare qualcun altro».

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