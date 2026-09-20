È più che positivo il bilancio della seconda esposizione canina amatoriale che si è svolta a Carcaxia.

Alla manifestazione hanno partecipato 118 cani, appartenenti a 32 razze, oltre ai meticci. Presenti le unità cinofile dei Vigili del Fuoco per la ricerca di persone scomparse, le unità antidroga della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, le unità antiesplosivo e antidroga dei Carabinieri Cacciatori di Sardegna, oltre a un’auto di pattuglia della Polizia di Stato.

Soddisfati gli organizzatori. «Durante la mattinata, adulti e bambini hanno potuto assistere alle dimostrazioni - affermano i componenti della leva 1976 - conoscere da vicino i cani e i loro conduttori e scoprire aspetti dell’addestramento e delle attività quotidiane delle unità cinofile. Molto seguita l’esposizione dei cani, con una ventina di essi accompagnati da giovanissimi conduttori, dai 6 ai 13 anni. Particolarmente numerosi i cani da caccia, insieme ai cani da compagnia e ai cani pastore».

È stata una giornata che ha unito la passione per i cani, il coinvolgimento delle famiglie e dei bambini e soprattutto la possibilità di conoscere da vicino il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle unità cinofile.

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