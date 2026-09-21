Il progetto aveva l’obiettivo di rendere decoroso l’ingresso e l'uscita del paese. Missione riuscita. Nuova vita per la rotonda realizzata dalla provincia anni fa, tra la 292 e le strade 11 e 66. Dopo l'acquisizione della rotatoria da parte del Comune di Riola sardo, sono terminati i lavori di riqualificazione e piantumazione.

«La composizione floreale e la scelta delle piante non sono solo un intervento estetico, ma un segno concreto di attenzione verso l'ambiente e la qualità degli spazi pubblici che viviamo ogni giorno - spiega Davide Demontis, assessore ai Lavori Pubblici - Valorizzare i punti di snodo della nostra viabilità significa rendere la nostra comunità più accogliente, verde e ordinata, sia per i residenti che per chi passa a trovarci». L’area, 99 metri quadrati, attorno alla quale transitano gli automobilisti diretti a Cuglieri o nel Sinis, trafficatissima soprattutto in estate, per i prossimi tre anni verrà curata dal Comune. «O meglio - spiega il primo cittadino, Lorenzo Pinna - da una ditta esterna. Per ora abbiamo investito 15 mila euro». La Provincia si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area concessa richiedendo, nel caso ci fosse bisogno, interventi ritenuti necessari o non eseguiti in relazione a quanto stipulato.

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