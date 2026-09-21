L’attesa è più lunga del previsto. Ora, però, per il mercato di via Costa comincia il conto alla rovescia: 120 giorni per cambiare volto a una struttura che da anni attende di essere rimessa in sicurezza e restituita alla sua piena funzionalità. Il Comune ha aggiudicato i lavori di riqualificazione al Consorzio Stabile Soledil Srl di Qualiano, che ha presentato un ribasso del 20,13 per cento sull’importo a base di gara.

L’obiettivo è consentire, al termine dei lavori, il trasferimento degli operatori oggi ospitati nella struttura provvisoria di via Cimarosa, che si sommeranno ai quattro già presenti in via Costa. La riqualificazione riguarderà una struttura degli anni Ottanta, segnata da infiltrazioni dalla copertura, degrado del calcestruzzo, pavimentazioni e box da sistemare, impianti obsoleti e carenze sul fronte della sicurezza antincendio.

In programma ci sono l’impermeabilizzazione della copertura, la sostituzione dei lucernai, il rifacimento degli impianti idrico-fognario ed elettrico, il nuovo sistema di illuminazione e gli interventi sulle vie di esodo. Saranno inoltre realizzati i sistemi di rilevazione e allarme incendi, la diffusione sonora per le emergenze e il potenziamento dell’impianto idrico antincendio, con l’obiettivo di arrivare al certificato di prevenzione incendi e all’agibilità.

«È un’opera attesa, che affronta innanzitutto le criticità legate alla sicurezza e alla funzionalità dell’edificio, ma che guarda anche al futuro del mercato e delle attività che vi operano», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna.

Per l’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen, «l’obiettivo principale è garantire condizioni migliori per operatori e cittadini». L’accorpamento delle attività in via Costa, aggiunge, è «un obiettivo importante» per gli operatori oggi nella sede provvisoria di via Cimarosa.

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