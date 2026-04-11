Un nuovo tentativo di riaprire il dialogo con la città su uno dei temi più divisivi: la Ztl. L’Amministrazione comunale chiama a raccolta cittadini, residenti e operatori economici per un’assemblea pubblica fissata venerdì 17 aprile, alle 15.30, all’Hospitalis Sancti Antoni, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte e provare a costruire una sintesi condivisa.

La decisione è stata assunta nell’ultimo vertice di centrodestra convocato dal sindaco Massimiliano Sanna. Sullo sfondo la delibera approvata dalla Giunta a giugno 2025 (mai completamente digerita da una parte dell'attuale maggioranza). Il provvedimento prevedeva una Ztl attiva tutti i giorni in due fasce orarie, dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, con sei varchi controllati da occhi elettronici. Un sistema già tradotto nella segnaletica installata in centro, con cartelli poi coperti dopo lo stop politico per evitare confusione.

Quell’impianto, mai entrato in vigore, resta oggi la base del confronto. Anche perché una linea condivisa non c’è: tra i partiti di maggioranza c’è chi chiede di alleggerire gli orari e chi propone una Ztl limitata ai fine settimana. L’assemblea servirà proprio a misurare il terreno e verificare se esiste un punto di equilibrio tra esigenze opposte. L’appuntamento cade di venerdì 17: scaramanzie a parte, l’obiettivo è uscire da uno stallo che dura dal 2006.

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