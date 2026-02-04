Il carnevale si avvicina e anche nelle Biblioteche di Assolo e Siamanna è arrivato il tempo di festeggiare. Ad Assolo, giovedì 5 febbraio, a partire dalle 17, la Biblioteca comunale ha organizzato l’iniziativa “Biblioteca in Maschera”. L’appuntamento è con un pomeriggio di allegria e creatività, dedicato a tutte le bambine e a tutti i bambini, che avranno la possibilità di partecipare, vestiti in maschera, alle letture a tema e ad un laboratorio creativo.

Il Carnevale si avvicina anche Siamanna, con la Biblioteca comunale che propone un evento dedicato ai più piccoli. Venerdì 13 febbraio, dalle 16.30 alle 17.30, è in programma l’evento “Crea la tua maschera di carnevale”, un appuntamento riservato ai bambini dai 3 ai 5 anni. Per poter partecipare, i piccoli dovranno essere iscritti e accompagnati da un genitore. Per informazioni si può contattare la biblioteca telefonicamente (3406445306) o via e-mail (indirizzo bibliotecasiamanna@tiscali.it).

