Un’ondata di maltempo che non risparmia la Sardegna e alcune aree dell’oristanese. Come a Siamanna dove, a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno provocato la piena del Rio Mannu, il sindaco Franco Vellio Melas ha vietato, con un’ordinanza, la viabilità nelle strade rurali di “Sa Pedraia”, “Pontixeddus” e “Bau Ponti”.

L’ordine prevede dalla giornata di ieri e fino al termine dell’ondata di maltempo, la chiusura al transito veicolare e pedonale nei tre tratti.

«Le precipitazioni – dichiara il sindaco – hanno invaso la carreggiata in tutte e tre le strade comunali rendendole pericolose per la percorribilità. Per il momento c’è anche qualche piccolo danno».

All’interno della stessa ordinanza è previsto anche il divieto di avvicinamento alle rive dei ruscelli e dei canali o di qualsiasi luogo dove vi può essere pericolo a causa delle forti piogge in corso. Piogge che hanno creato disagi e qualche danno.

«Ci riuniremo per il Consiglio comunale», conclude Melas, «che ha come argomento di discussione il bilancio, e chiederemo alla Regione lo Stato di Calamità. Ormai piove da diversi giorni, il terreno non riesce più a riassorbire l’acqua e si è creato qualche danno anche alle coltivazioni».

© Riproduzione riservata