Preservare l’integrità del sito di “Conca Cannas”, a Masullas, e salvaguardare l’autenticità di un luogo nel quale, sin dall’antichità, è presente un giacimento di ossidiana. A questo proposito la Giunta comunale guidata da Ennio Vacca ha deciso di mettere in campo alcuni strumenti di controllo in modo tale da salvaguardare la zona dal danneggiamento e dalla sottrazione di materiale. L’ente ha così deciso di installare apparecchi che permettono un controllo da remoto, attraverso le fototrappole, per contrastare il fenomeno. L’avvio della procedura consentirà così un controllo più capillare del sito. “L’ossidiana del Monte Arci – commenta il sindaco Ennio Vacca - rappresenta un patrimonio identitario che va tutelato con responsabilità. Purtroppo, nonostante il divieto di prelievo, si registrano ancora comportamenti che rischiano di comprometterne l’integrità. Con questo provvedimento il Comune intende rafforzare le azioni di tutela, puntando soprattutto sulla prevenzione e sul rispetto di un bene che appartiene a tutta la comunità”.

