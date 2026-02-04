Squadra che vince non si cambia. Così hanno detto in tanti fa durante l'assemblea per eleggere la nuova guida della Pro Loco di Arborea. Paolo Sanneris è stato confermato presidente per il terzo mandato. Guida l'associazione, formata da circa 150 soci, da ormai 11 anni. È stato confermato anche l'intero Consiglio direttivo. Anna Maria Tuberi sarà la vice, mentre Claudio Macchia il segretario. Il tesoriere sarà Giorgio Serra. Il presidente Paolo Sanneris ammette di non essere stato sorpreso dal risultato: "Me lo aspettavo - racconta - Siamo contenti che il nostro lavoro venga apprezzato. Non è scontato che la Pro Loco mantenga lo stesso direttivo per anni. L'associazione di Arborea ha dimostrato di poter continuare a portare avanti la promozione turistica, culturale ed enogastronomica anche per i prossimi anni. Senza dimenticare la collaborazione con le altre associazioni, gli operatori del territorio, le scuole e l’amministrazione comunale". Ma c'è una novità: per la prima volta sono state istituite delle commissioni. Si tratta di gruppi di persone, quindi soci della Pro Loco, che forniranno supporto al consiglio direttivo. C'è, ad esempio, la commissione che si occuperà dei rapporti con i Comuni gemellati, in tutto quattro e legati alla storia della bonifica e all'origine veneta dei coloni. Sono Zevio, Villorba, Sermoneta e Mortegliano. Poi c'è un altro gruppo che si occuperà invece di seguire i social. Ci sarà poi un altro che si occuperà dei rapporti con le associazioni e il territorio. "Potranno partecipare anche alle riunioni del Consiglio direttivo - spiega Sanneris - Questa novità servirà per lavorare meglio e di più".

