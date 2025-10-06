L’obiettivo è quello di accendere i riflettori sul tema della salute mentale e illuminare le tante attività promosse dai Centri di salute mentale, ma anche favorire l’inclusione sociale e promuovere una cultura del benessere psicologico. Si terrà venerdì 10 ottobre, dalle 15.30, nella suggestiva area di San Giovanni dei Fiori a Oristano, la Giornata della Salute mentale, organizzata dal Dipartimento di Salute mentale della Asl 5 in collaborazione con l’associazione Iscra ed aperta alla partecipazione di tutta la popolazione.

Un pomeriggio ricco di proposte culturali, dalla musica alla letteratura, passando per la danza. In occasione dell’evento saranno allestiti dei punti informativi sui servizi offerti dal Dipartimento di salute mentale e si terranno dei momenti di confronto e di partecipazione attiva della comunità.

Alle 15.30 l’evento si aprirà con i saluti ai partecipanti, alle 16 il sipario si aprirà sui laboratori e gli stand del Csm, mentre alla 16.30 ci sarà un momento artistico, musicale e letterario. Alle 17.00 partirà il viaggio immaginario con Mauro Abbate, che presenterà “8 anni-8 giorni”.

Alle 17.15 è previsto un talk con i rappresentanti delle associazioni che collaborano con il Csm. Successivamente, alle 18.15, un momento di danza con Aurelia Rinetti, e alle 18.30, si aprirà “Agorai”, uno spazio di confronto e partecipazione attiva della comunità sul tema della salute mentale.

