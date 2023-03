Un uomo è stato trovato morto in via Don Bosco, a Oristano. L’allarme è scattato stamattina, intorno alle 7.30, quando un pedone è passato in quel viottolo e ha visto quella persona a terra, accanto alla sua bicicletta, ha pensato fosse svenuta.

Sono arrivati gli operatori del 118 e carabinieri e polizia, che hanno accertato che l’uomo, Paolo Murtas, 60enne oristanese, era in realtà privo di vita.

Accanto alla bicicletta è stato trovato un coltello ma, secondo i primi accertamenti, non aveva tracce di sangue.

Secondo le prime indiscrezioni, le cause della morte sarebbero legate alla caduta dalla sua bicicletta. Ma la conferma arriverà al termine degli accertamenti che il medico legale sta effettuando. In via Don Bosco è arrivato il pm Andrea Chelo. Il sessantenne gestiva fino a qualche anno fa un bar a Torregrande.

© Riproduzione riservata