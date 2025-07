A Baratili San Pietro il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una delibera con cui si chiede al Governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa.

Con il documento approvato oggi, il Consiglio chiede inoltre al Governo di attivarsi in sede Onu per il riconoscimento della Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, così da permettere a palestinesi e israeliani di negoziare in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e sovranità.

Si sollecita anche l’impiego di tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi. Ma non è tutto: la delibera impegna l’amministrazione comunale a farsi portavoce di queste istanze nei confronti degli altri sindaci e delle amministrazioni della provincia di Oristano, promuovendo un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche del territorio.

Un’iniziativa politica che arriva a pochi giorni dalla manifestazione di solidarietà per Gaza organizzata domenica dal movimento Ultimo Giorno per Gaza ad Oristano, alla quale anche Baratili ha aderito.

