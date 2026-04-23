Dieci reperti archeologici di valore sono stati sequestrati a Oristano da un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia. Si tratta di un bronzetto nuragico e nove manufatti in ossidiana di età preistorica.

L’indagine è nata da un controllo nell’abitazione di un uomo, finalizzato alla verifica della regolare detenzione di armi e della licenza di collezione delle stesse.

Nel corso dell’attività, tuttavia, sono stati trovati oltre 40 manufatti di interesse archeologico, che hanno fatto scattare ulteriori accertamenti, che hanno evidenziato una discrepanza tra i reperti effettivamente denunciati alla Soprintendenza e quelli presenti in casa.

Così 10 reperti, un bronzetto di età nuragica e 9 manufatti in ossidiana risalenti al IV-III millennio avanti Cristo, sono stati sequestrati e affidati agli esperti della Soprintendenza, che sono intervenuti nella casa durante l’operazione e hanno stabilito il loro interesse archeologico.

L’uomo è stato segnalato alla Procura per ricettazione di beni culturali.

(Unioneonline)

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