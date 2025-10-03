Con l'approssimarsi della stagione autunnale e la ripresa della raccolta di funghi spontanei, l’Asl di Oristano ricorda che è a disposizione dei cittadini l’Ispettorato micologico, un servizio gratuito che assicura la consulenza sulla commestibilità delle specie raccolte garantendone così il consumo sicuro.

«Le specie fungine velenose rappresentano una minoranza estremamente ridotta, tuttavia è necessario conoscerle perfettamente in quanto alcune sono facilmente confondibili con specie commestibili – spiegano i micologi Asl – Portare i funghi raccolti al controllo dell’Ispettorato micologico, in particolare quelli per cui si nutre anche un minimo dubbio, garantisce di poter consumare il raccolto in tutta tranquillità».

Per richiedere una consulenza dell’Ispettorato micologico, aperto nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 12 alle 13, è necessario prenotare un appuntamento chiamando, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 ai numeri: 0783 317729, 0783 317787, 347 3302419. I funghi dovranno essere presentati all’Ispettorato non in buste di plastica, ma in cestini rigidi e forati, suddivisi per specie, freschi, puliti, interi e in buono stato di conservazione. È necessario portare al servizio l’intero raccolto, non un campione.

© Riproduzione riservata