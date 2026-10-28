Non un convegno, ma un incontro mirato ad informare i neogenitori e le future mamme sulle buone pratiche per proteggere la propria salute e quella del proprio piccolo. “La salute del seno: conoscenza, ascolto, cura” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 30 ottobre, dalle 15 alle 18, nel giardino dell’ospedale San Martino di Oristano.

L’evento, dedicato alle donne che sono appena diventate mamme e a quelle che stanno per diventarlo, è organizzato dalla Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Francesca Campus, e dalla Struttura Semplice Dipartimentale di Senologia, guidata da Luciano Curella, dell’ospedale San Martino di Oristano, in occasione della “Settimana mondiale dell’allattamento materno”. Nel corso del pomeriggio, le operatrici e gli operatori sanitari illustreranno le corrette tecniche di allattamento, offrendo un sostegno in caso di difficoltà, forniranno consigli sulla cura del neonato e spiegheranno come attuare le manovre di disostruzione di un corpo estraneo nelle vie respiratorie del bambino.

Ma quella di venerdì sarà anche l’occasione per sottoporsi a una visita senologica gratuita presso gli ambulatori di Ginecologia del corpo F, al piano terra. Le visite saranno effettuate su prenotazione: per prenotarsi, occorrerà chiamare il numero 0783 317203, tutti i giorni (fino a venerdì 30 ottobre), dalle 8 alle 14. Le attività sono organizzate in collaborazione con la sezione provinciale Lilt di Oristano e con la Pro Loco di Arborea, che al termine dell’evento organizzerà un aperitivo naturale a base dei prodotti offerti dalla 3A - latte Arborea.

«Quello di venerdì è un appuntamento importante, che si somma alle altre numerose iniziative che l’Azienda socio-sanitaria oristanese sta promuovendo in questo periodo per la salute femminile – spiega Grazia Cattina, direttrice generale della Asl - Anche in questa occasione, offriremo alle donne un’opportunità per prendersi cura di sé e della propria salute. La offriremo, in particolare, alle neomamme che di solito, impegnate nell’accudimento del neonato, trascurano per un certo periodo l’attenzione verso se stesse e il proprio corpo. Ecco, quello di venerdì sarà un evento pensato per ascoltare le loro esigenze ed offrire loro un supporto concreto».

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