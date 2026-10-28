A Villaurbana è in arrivo un nuovo servizio per le famiglie. Il Comune è risultato beneficiario di un contributo regionale che consentirà di attivare e garantire per i prossimi tre anni il servizio di accoglienza scolastica anticipata e posticipata.

L'obiettivo è offrire un sostegno alle famiglie, favorendo la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e garantendo una maggiore flessibilità nella gestione degli impegni quotidiani. «Era uno degli impegni inseriti nel programma amministrativo – commenta l’assessora Maddalena Spiga - che ora trova una nuova e concreta attuazione. Da anni lavoriamo alla realizzazione di un progetto di "scuola aperta", pensato per offrire agli alunni, una volta terminate le lezioni, la possibilità di svolgere attività sportive e ricreative in collaborazione con le realtà associative del territorio. Per rendere possibile questo è stato necessario attivare anche un servizio di accoglienza pre e post scuola».

Villaurbana, in collaborazione con i paesi vicini, accoglie anche gli alunni provenienti da Siamanna e Siapiccia. Il progetto prevede uno stanziamento regionale di 57.600 euro per tre anni (19.200 euro all’anno), ai quali si aggiunge il cofinanziamento comunale di 8.000 euro.

«L'obiettivo – conclude Spiga - è offrire alle famiglie la possibilità di scegliere con serenità le scuole del territorio, sapendo di poter contare su servizi efficienti e sulle risorse messe a disposizione dal Comune».

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