Cento nuovi alberi per riempire gli spazi rimasti vuoti, riqualificare le strade e rendere la città più vivibile, soprattutto durante l’estate. La Giunta Sanna, su proposta dell’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, ha approvato un intervento da 100mila euro per il recupero e il potenziamento del patrimonio arboreo di Oristano.

Il piano interesserà otto strade cittadine, con una distribuzione differenziata delle nuove alberature: 20 in viale Repubblica e altrettante in via Carbonia, 15 in via dei Mille e 15 in via Taranto. A queste si aggiungono 13 alberi in via Liguria, 10 in via Sassari, cinque in via Amsicora e due in via Solferino.

Il progetto prevede anche la rimozione delle ceppaie residue e, dove necessario, l’adeguamento delle formelle e degli spazi destinati alla piantumazione. L’obiettivo è recuperare le aree rimaste prive di alberi dopo gli abbattimenti resi necessari negli anni per ragioni di sicurezza, problemi fitosanitari o per la fine del ciclo vitale delle piante.

«Con questo intervento vogliamo recuperare gli spazi rimasti privi di alberi, migliorare il decoro delle strade e contribuire a rendere Oristano più accogliente e sostenibile» - sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna.

La scelta delle specie sarà effettuata in coerenza con il Piano del Verde comunale, approvato dal Consiglio ad aprile. «Non si tratta soltanto di mettere a dimora nuove piante, ma di scegliere le specie più adatte al contesto urbano e climatico e di predisporre spazi adeguati al loro sviluppo», spiega Zedda. Le nuove alberature contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria, mitigare le temperature estive e garantire percorsi pedonali sicuri e accessibili.

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