Tre opere già donate, altre dieci in arrivo. La Pinacoteca comunale di Oristano si prepara a fare un salto di qualità nel racconto artistico di Carlo Contini, con nuovi lavori che andranno ad arricchire le sale dedicate al pittore oristanese del Novecento. Gli eredi Carla Valeria e Valerio Emilio Contini metteranno a disposizione gratuitamente del Comune dieci opere del maestro, ampliando il patrimonio già entrato nella collezione pubblica. La Giunta ha approvato lo schema di contratto per il comodato d’uso, della durata di tre anni rinnovabili.

Dipinti, bozzetti e studi permetteranno di ripercorrere momenti e temi diversi della produzione dell’artista. La selezione comprende Autoritratto, olio su tela del 1930, Ritmi di giostra del 1954, S’istrumpa e La macchia (o Sardegna antica) del 1963, Santulussurgiu, Porto di Olbia di notte, Cavalieri dell’Ardia e Suonatore di organetto. Ci sono anche il bozzetto de L’Albero cuccagna e un’opera in cemento per il fregio della scuola Alagon. L’operazione non comporta spese per il bilancio comunale e la proprietà resterà agli eredi.

La nuova disponibilità si inserisce in una collaborazione già consolidata: alla Pinacoteca sono state donate in precedenza tre opere, Il Cristo a tre braccia, L’Albero della cuccagna e Luci e ombre del Supramonte. «La valorizzazione della figura e dell’opera di Carlo Contini è un impegno importante per la nostra città», dichiara il sindaco Massimiliano Sanna, che ringrazia la famiglia per la «generosità e la sensibilità».

L’arrivo dei dieci lavori, sottolinea l’assessore alla Cultura Simone Prevete, è «un’opportunità significativa per rafforzare il ruolo della Pinacoteca come luogo di conservazione, ricerca e divulgazione culturale». L’accordo guarda anche oltre le sale espositive: prevede la possibilità di prestare temporaneamente le opere a istituzioni e gallerie di riconosciuto interesse artistico, previo consenso dei proprietari, e offre l’occasione per avviare definitivamente il Centro di documentazione e Archivio Carlo Contini.

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