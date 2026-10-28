Il rogo
28 ottobre 2026 alle 07:58
Auto a fuoco nella notte a OristanoNella frazione di Silì sono intervenuti i vigili del fuoco
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Un’auto è andata a fuoco nella notte a Silì frazione del comune di Oristano. È accaduto intorno alle quattro e trenta.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere l’area in sicurezza evitando che il fuoco arrivasse a un’abitazione a pochi passi. Ancora sconosciute le cause dell’incendio.
(Unioneonline/A.D.)
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