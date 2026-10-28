Un’auto è andata a fuoco nella notte a Silì frazione del comune di Oristano. È accaduto intorno alle quattro e trenta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere l’area in sicurezza evitando che il fuoco arrivasse a un’abitazione a pochi passi. Ancora sconosciute le cause dell’incendio.

(Unioneonline/A.D.)

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