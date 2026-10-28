Il Comune di Pompu ha avviato i termini per le adesioni al corso di ginnastica dolce per la stagione 2026/2027.

Le iscrizioni, nello specifico, sono aperte per la fascia della terza età e per i soggetti che necessitano di attività motoria preventiva e adattata. Il corso si svolgerà nel periodo tra novembre 2026 e maggio 2027, con una frequenza bisettimanale (martedì e giovedì dalle 8.30 alle 9.30), nella sede del centro sociale in piazza Capitano Leo. Per prendere parte al corso, i partecipanti dovranno versare la quota della tessera assicurativa (10 euro) e un contributo mensile (10 euro).

Il modulo di iscrizione dovrà essere presentato, corredato dal certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità, entro il 30 ottobre presso l’Ufficio Protocollo o via e-mail (indirizzo info@comune.pompu.or.it).

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