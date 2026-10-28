Nel prossimo fine settimana il Medioevo sardo torna a mostrarsi al grande pubblico degli appassionati delle “Giornate del Romanico”, organizzate dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, che fanno parte del calendario nazionale Italia Romanica, con aperture straordinarie in Lombardia e Piemonte, oltre che in Sardegna. La Fondazione sarda è capofila del progetto nazionale.

Domenica 1° novembre alle ore 18.15, a Mogoro, presso la Chiesa della Madonna del Carmine. Il pubblico potrà assistere a un concerto dedicato a brani di genere sacro di autori, epoche e stili vari, interpretati dal soprano Manuela Ragusa, dal tenore Carlo Cocco e dal pianista Valerio Carta. La partecipazione a tutti gli eventi in programma è a ingresso libero e gratuito.

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