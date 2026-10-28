Opportunità per i minori del Barigadu che praticano sport. Alle famiglie o ai tutori dei minori fino al compimento del 18° anno di età, è infatti assegnato un voucher per la frequenza di una disciplina sportiva.

«Il voucher – chiariscono dall’Unione - è riferito alla frequenza delle attività sportive relative all'anno sportivo 2025/2026. L'importo è quantificato in 250 euro se la certificazione ISEE non supera l'importo di 20.000 euro o di 220 euro se viene superata questa soglia. Qualora la frequenza dell'attività sportiva sia riferita ad un periodo inferiore all'intero anno sportivo, l'importo del voucher sarà rideterminato proporzionalmente al periodo effettivo di frequenza».

Per beneficiare del voucher è necessario: essere residenti in uno dei Comuni dell'Unione del Barigadu aderente all'iniziativa, non aver compiuto i 18 anni, essere iscritti e aver frequentato, per l'anno sportivo 2025/2026, un'associazione o società sportiva, un ente di promozione sportiva o altro soggetto qualificato.

Occorre inoltre documentare l'iscrizione, la frequenza dell'attività e il pagamento delle relative quote. L'eventuale rinuncia alla frequenza dell'attività sportiva da parte dei beneficiari del voucher dovrà essere comunicata tempestivamente al Servizio Sociale del Comune di residenza, anche a mezzo email. La domanda di ammissione al voucher dovrà essere presentata entro le ore 13 del 10 novembre 2026 al Servizio Sociale del Comune di residenza.

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