Nessuno è diverso. L’inclusione è rivoluzione.

Due concetti precisi che l’Istituto comprensivo numero uno di Oristano vuole “gridare” ancora meglio in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità che verrà celebrata venerdì primo dicembre.

In accordo con l’area scuola di Special Olympics Italia, gli alunni della scuola secondaria di I grado parteciperanno al flash mob che si svolgerà dalle 11 alle 12 in piazza Cattedrale. Gli altri plessi organizzeranno in piena autonomia iniziative formative, culturali e sportive con l’obiettivo di sporgere gli studenti ad una riflessione partecipata sul tema dei diritti della persona con disabilità.

Per l’occasione tutti gli studenti e i docenti indosseranno una felpa di colore blu, in modo da rendere omogeneo il messaggio di inclusione sul territorio nazionale. La coreografia sarà poi pubblicata sul sito istituzionale della scuola. La manifestazione che si terrà in piazza Cattedrale sarà accompagnata dal supporto tecnico e musicale del professore Antonello. Dalla scuola fanno sapere che, nell’ipotesi di condizioni climatiche avverse, la manifestazione si svolgerà al campo Coni nel complesso Palatharros.

