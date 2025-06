L’ordigno non sarebbe potuto esplodere. Ma quella scatola di cartone, con all’interno fili blu collegati a un pezzo di plastica, sembra proprio un’intimidazione.

Un avvertimento diretto ai titolari della pizzeria Take away. Ed è in questa direzione che vanno le indagini dei carabinieri della Compagnia di Oristano, impegnati a fare luce sull’episodio che ha scosso il sabato notte oristanese.

Erano circa le 22.30 quando la scatola è stata trovata proprio davanti alla porta della cucina del locale, che si affaccia su via Othoca. Sopra, con la matita, qualcuno aveva scritto il nome della pizzeria, così una delle dipendenti l’ha portata dentro e aperta: pochi secondi e quei fili e le strane luci hanno fatto scattare l’allarme. L’intera zona fra via Othoca e via Aristana è stata delimitata dai carabinieri, gli accessi sono stati bloccati mentre i clienti della pizzeria Take away sono stati fatti allontanare per poter effettuare tutti gli accertamenti.

Gli artificieri hanno accertato che si trattava di un finto ordigno ma di certo l’intimidazione era vera. I carabinieri hanno sentito a lungo il personale della pizzeria e il titolare per cercare di chiarire i contorni dell’episodio. Al vaglio anche le immagini delle telecamere che potrebbero fornire elementi utili sui movimenti intorno alla pizzeria.

