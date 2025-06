Una scatola lasciata davanti alla pizzeria. All’interno fili collegati a un involucro e strane luci: immediato nella notte è scattato l’allarme a Oristano.

In via Othoca, all’incrocio con via Aristana, sono arrivati i carabinieri che hanno delimitato l’intera zona bloccando gli accessi. I clienti della pizzeria Take away sono stati fatti allontanare per poter effettuare tutti gli accertamenti.

I militari hanno chiesto l’intervento degli artificieri per verificare se si tratti di un ordigno che sarebbe potuto esplodere oppure di un avvertimento o di uno scherzo di cattivo gusto. Di certo la scatola era indirizzata alla pizzeria, sopra con una matita qualcuno aveva scritto il nome del locale.

I carabinieri hanno sentito a lungo il personale della pizzeria, ora dovranno visionare le telecamere per cercare altri elementi utili a chiarire l’accaduto.

La zona è rimasta bloccata per diverse ore, tantissimi i curiosi che si avvicinavano ai nastri bianco rossi.

© Riproduzione riservata