Si balla e si canta per solidarietà. “Una goccia di danza per la solidarietà” è il titolo dell’evento in programma a Oristano per domenica 23 febbraio.

Organizzano l’iniziativa benefica l’associazione Donatorinati della Polizia di Stato, in collaborazione con l’associazione sportiva Asd Sylphide di Villaurbana e con il patrocinio del Comune di Oristano. L’appuntamento è alle 19, nella sala spettacoli del Centro Studio Danza, in via Ghilarza al civico 5.

Sul palco saliranno gli allievi di tutti i corsi di danza classica e moderna della scuola, con le coreografie di Maria Grazia Dessì.

Presenti all’evento anche anche la danzatrice Martina Spiga e le cantanti Lucrezia Lacassella ed Elisa Soddu. Il costo del biglietto di ingresso è di otto euro.

«L’intero ricavato - spiega il vice presidente dell’Associazione Donatorinati Daniele Rocchi - sarà devoluto a favore degli Evaristiani di Putzu Idu per organizzare varie attività per i ragazzi».

