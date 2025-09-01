

Dal 5 al 7 settembre, appuntamento con Oristano 2025 Para Dance Sport "World Cup". Una disciplina elegante aggraziata con diverse modalità di competizione. È uno degli appuntamenti paralimpici più importanti a livello internazionale. Sarà tappa ufficiale del circuito di ranking mondiale promosso dalla Federazione Internazionale World Ability Sport.

Il 3 settembre alle 11 ci sarà la conferenza stampa di presentazione presso la Sala Giunta del Comune di Oristano.

Saranno presenti il Sindaco Massimiliano Sanna, l'Assessore allo Sport Antonio Franceschi, l'Assessore ai Servizi Sociali Carmen Murru, il Presidente del Comitato Paralimpico Sardegna Claudio Secci e il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale Daniele Pittau.

